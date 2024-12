Liberoquotidiano.it - Dall'1 gennaio dite addio a WhatsApp su questi cellulari: ecco la lista completa

Fate molta attenzione a questo inizio di 2025: diversi dispositivi non supporteranno più l'applicazione di messaggistica istantanea. Parliamo sia di smartphone Apple che Android. Sono circa venti modelli basati sul sistema operativo Android e introdotti sul mercato circa più di 10 anni fa che non potranno più accedere ai servizi di messaggistica di Meta.qui la: l'applicazione di messaggistica più utilizzata non sarà supportata da quattro modelli di Samsung, nello specifico: il Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3 e Galaxy S4 Mini.Lo stesso vale per tre modelli di Motorola e quattro versioni precedenti del HTC. Dei modelli LGnon sarà più disponibile su Optimus G, Nexus 4, G2 Mini e L90, così come su alcuni modelli marcati Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.