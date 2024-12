Pronosticipremium.com - Dal caos alla pace dei sensi: la controversa doppia faccia della Roma

Leggi su Pronosticipremium.com

Un inizio stagione da rivedere, su questo non c’è dubbio. Unache si trova al decimo posto in classifica, ma che alle spalle ha le cicatrici di una prima parte da incubo. Prima con De Rossi, esonerato in malo modo e con motivazioni ancora poco illuminanti, poi con Juric con il quale i giallorossi hanno veramente toccato il fondo. Il tutto è stato viziato da un calciomercato ritardatario e che è stato portato a termine a campionato in corso. Ognuno ha le sue colpe, ma l’arrivo di Ranieri ha stravolto le carte in tavola dando una parvenza di pianificazione futura che, fino a quel momento, non c’era stata. Sicuramente il tecnicono enista ha dato un’identità che né con Daniele e tanto meno con l’ex allenatore del Torino si era vista.Per capire ciò basta fare un grande passo indietro.