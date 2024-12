Laprimapagina.it - Capodanno blindato: il Governo intensifica la sicurezza per garantire festeggiamenti sereni e sicuri

Con l’approssimarsi deidi, ilha attuato una serie di misure perlanelle città italiane, con un focus particolare sul rafforzamento dei controlli nelle zone a maggiore affluenza. L’azione delle autorità si concentrerà soprattutto su aree urbane a rischio di fenomeni di microcriminalità, degrado e disordini, attraverso l’implementazione delle cosiddette “zone rosse”, che già in passato si sono rivelate strumenti efficaci per contrastare la presenza di soggetti pericolosi.Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva ai prefetti, invitandoli ad applicare, anche in altre città italiane, le ordinanze che permettono di allontanare le persone con precedenti penali o pericolose da aree ad alto rischio, come stazioni ferroviarie, piazze frequentate da turisti e locali notturni.