Thailandiarogo in hotel | almeno 3 morti

3.15tre turisti stranieri sonoin un incendio in undi sei piani nella zona turistica di Khao San a Bangkok, dove molti degli ospiti sono stati salvati dal tetto a causa dell' enorme quantità di fumo. L'incendio, avvenuto nella notte, ha causato la morte di un turista, mentre altri due sono deceduti in ospedale, e al momento le autorità non hanno rivelato le nazionalità, ha riferito il canale thailandese Amarin TV. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio