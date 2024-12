Iltempo.it - Tensione senza fine in Corea del Sud: richiesta d'arresto per l'ex presidente

Una squadra investigativa congiunta ha annunciato ladi un mandato d'per l'exsudno Yoon Suk Yeol - rimosso dall'incarico per aver dichiarato la legge marziale all'inizio di dicembre - per insurrezione e abuso di potere dopo aver ignorato ben tre convocazioni per un interrogatorio nell'ambito del processo in corso a suo carico. Il team composto dall'Ufficio per le indagini sulla corruzione degli alti funzionari, dalla polizia e dall'unità investigativa del ministero della Difesa ha presentato la petizione alla Corte distrettuale occidentale di Seul. Nella petizione, gli investigatori sostengono che Yoon abbia guidato un'insurrezione e abusato del suo ufficio quando ha dichiarato lo stato di emergenza il 3 dicembre e avrebbe ordinato ai militari di impedire ai membri del parlamento di votare contro il decreto.