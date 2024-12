Leggioggi.it - Pensioni 2025: tutte le strade per uscire da lavoro, in anticipo e non.

Leggi su Leggioggi.it

Novità sul pacchetto, partito con zero modiche, all’inizio del suo iter, e arrivato in Legge di bilancio con una sola news : l’opzione di pensionamento con 64 anni di età e 25 di contributi minimi, ma solo per i contributivi puri. Questo è l’unico vero cambiamento, di una legge previdenziale che resta pressoché immodificata rispetto allo scorso anno. A bocce ferme, con la Manovraapprovata in definitiva lo scorso 28 dicembre, la parola d’ordine è rimasta “conferma”. Infatti, le opzionistiche in vigore quest’anno verranno rinnovate anche nel. Si parla dell’attuale pensione anticipata flessibile Quota 103, di Ape sociale e della versione selettiva di Opzione donna. C’è poi l’incentivo al posticipo pensione, detto anche Bonus Maroni, che ha finora permesso a chi, pur in età pensionabile, restava adi avere uno stipendio più alto, grazie a una detassazione contributiva.