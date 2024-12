Linkiesta.it - Oggi gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dice Zelensky

In un video messaggio alla nazione, il presidente ucraino Volodymyrha annunciato l’imminente arrivo di un importante sostegno dagli, sostenendo di aspettare l’annuncio ufficiale tra poche ore. Secondo l’Associated Press questodistatunitensi potrebbe ammontare a 1,25 miliardi di dollari, includendo munizioni essenziali per i sistemi di difesa aerea, come Hawk e Nasams, insieme a missili Stinger e munizioni d’artiglieria da 105 e 155 mm. La decisione arriva dopo un’intensificazione degli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine, in risposta ai quali il presidente Joe Biden ha promesso un’accelerazione nelle forniture di armi. Sommando tutti glistatunitensi dall’inizio dell’invasione russa, l’Ucraina finora ha ricevuto sessantadue miliardi di dollari.