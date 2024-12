Lanotiziagiornale.it - Migranti, la Cassazione rimanda la decisione sui paesi sicuri alla Corte Ue: “Il governo decide la lista, ma il giudice verifica caso per caso”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilin linea generale. Ilsul singolo. Tuttavia, in generale, l’ultima parola spettadi giustizia Europea. E’ l’estrema sintesi della sentenza emessa oggi ddiin tema di definizione di. Un sentenza per la quale ile tutta la maggioranza stanno cantando vittoria, pur non avendo alcun motivo per farlo.Sospeso ogni provvedimentoLa, infatti, accogliendo la richiesta della Procura generale ha “sospeso ogni provvedimento”, in attesa che si pronunci ladi Giustizia dell’Unione europea. I giudici erano chiamati are suldi un cittadino egiziano salvato in mare e portato in Albania, in base a un provvedimento del Questore di Roma che però non era stato convalidato dal Tribunale il 18 ottobre scorso.