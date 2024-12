Lanazione.it - Traguardo raggiunto in tempo . C’è il disco verde per il bilancio. Il sindaco: "No tagli al sociale"

Leggi su Lanazione.it

Nel consiglio comunale di ieri mattina è stato approvato a maggioranza ildi previsione 2025-2027, con nove voti favorevoli della maggioranza e cinque contrari dell’opposizione. IlLuca Benesperi, con alcuni assessori e consiglieri di maggioranza, ieri pomeriggio ha annunciato con soddisfazione che, dopo tanti anni, l’amministrazione aglianese è tornata ad approvare ilentro il 31 dicembre. "Questo consente di non andare in esercizio provvisorio e di iniziare l’anno con unrealistico e concreto – ha evidenziato il primo cittadino –, con l’obiettivo principale di nonare nele sulle manutenzioni. Nei giorni scorsi abbiamo concluso il contratto d’acquisto per il terzo lotto dei locali della nuova biblioteca comunale, uno dei nostri fiori all’occhiello.