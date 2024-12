Oasport.it - Tour de Ski: Jessie Diggins raddoppia e conquista la 15 km di Dobbiaco in volata. Anna Comarella miglior italiana

Leggi su Oasport.it

anche la 15 km a tecnica classica con partenza di massa valevole come seconda tappa delde Ski 2024-2025. L’americana non lascia, mae, in 42’23?6, dimostra di voler ancora una volta mettersi alle spalle tutte lungo quest’avventura che si concluderà il 5 gennaio al Cermis. Tattica di gara perfetta per lei: mai sul ritmo delle altre, sempre sul suo, e alla fine paga i dividendi correttamente.Primo giro con la salita che fa immediatamente selezione: è molto rapido lo sfilacciarsi del gruppo, guidato da Niskanen dopo 2.3 km. Col tempo si rimescolano le carte, e se al comando ci va Johaug senza però dare strappi particolari, dalle sua parti c’èche la marca stretta. Verso la fine del secondo giro prova ad andarsene Slind, ed è un’azione decisa la sua, tenuta soltanto da Johaug cona pochi secondi.