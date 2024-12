Ilrestodelcarlino.it - Sorrisi e beneficenza. Successo per il torneo del comitato Enac

Si è svolto presso l’Hockey Team Bologna ilbenefico, evento sportivo con finalità solidali organizzato dalregionale- Emilia Romagna. Nel corso della manifestazione si sono sfidate le formazioni di Bell Bologna, 3moons e Spaiati United, tutte all’interno dell’Ente Nazionale Attività Culturali. I ragazzi scesi in campo, oltre all’impegno sportivo dimostrato sul campo, hanno portato la loro solidarietà ai bambini bisognosi della casa di Nazareth. Un progetto che li vede impegnati per l’ottavo anno consecutivo. Il prossimo appuntamento sarà quello dedicato alla campagna ‘Fai sorridere un bambino’, che vedrà coinvolto sul territorio bolognese il circolo Miami (Settore Ostile) dei tifosi del Bologna calcio. La Campagna sociale sarà organizzata, nello stesso periodo, in molte regioni italiane con lo scopo di fornire ai bambini svantaggiati tanti giocattoli e libri.