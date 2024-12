Sport.quotidiano.net - Juventus-Fiorentina, Palladino: "Punto che pesa, lo dedichiamo ai tifosi. Kean può crescere ancora"

Firenze, 29 dicembre 2024 - Un pareggio dolce, che somiglia molto a una vittoria. Il gol di Sottil quando ormai il recupero era vicino ha regalato ilche laha sperato di prendere per tutto il secondo tempo, dopo il raddoppio di Thuram. Prestazione gagliarda da parte dei viola. Qualche errore, certo, ma anche la voglia di non soccombere. Merito di un grande De Gea (mostruosa la parata nel primo tempo sul tiro di Vlahovic) e di un gruppo che ha voluto riprendere la propria marcia dopo due sconfitte consecutive. Insieme alla squadra anche Edoardo Bove, sempre al fianco di mister e compagni. Questa l'analisi di Raffaelenel dopo gara. "Abbiamo fatto una grande prestazione, dobbiamo essere in grado di fare queste partite con coraggio. Loro hanno grande forza fisica in mezzo al campo, mi è piaciuto molto lo spirito.