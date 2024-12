Lopinionista.it - Cecilia Sala, Tajani: “Seguiamo minuto per minuto, condizioni sembrano migliori di Piperno”

ROMA – “Siamo in costante contatto con la nostra ambasciata e il nostro consolato in Iran per seguireperla vicenda della giornalista”. E’ quanto ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri, Antonio(foto), commentando l’arresto della reporter italiana.“Al momento stiamo aspettando che l’avvocato possa accedere per conoscere le imputazioni. Ieri c’e’ stato un incontro di mezz’ora tra la nostra ambasciatrice e, che e’ stata trovata in buonedi salute. E’ detenuta in una cella singola e ha accesso ai beni di prima necessita’ grazie alla collaborazione con il Ministero degli Esteri iraniano”. E ancora: “Le suemirispetto a quelle a quelle vissute da Alessianel 2022”.L'articolo: “perdi” L'Opinionista.