Calciomercato.it - Roma, quattro squadre su Pellegrini: ecco cosa sta succedendo con il capitano giallorosso

Il tecnico Claudio Ranieri ha confermato la volontà del club di ascoltare ora offerte per il, in scadenza nel 2026Movimenti in entrata ed uscita. Lainsieme al Napoli e alla Juve si conferma una delle società più attive in questa sessione di mercato. Detto delle priorità di reperire in questa sessione un terzino destro e un vice Dovbyk, i giallorossi come confermato anche da Ranieri oggi in conferenza stampa alla domanda di Calciomercato.it si sono già mossi per acquistare il cartellino di Saelemaekers.caso alla Vlahovic e il Colpo che lavuole rubare subito al Milan – calciomercato.it“Saelemaekers si è ambientato benissimo a, per cui è uno di quei giocatori che vogliamo tenere – le parole di Ranieri in vista della sfida col Milan di domenica sera – C’è anche la questione con Abraham.