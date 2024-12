Ilgiorno.it - I mosaici dei ragazzi speciali nei giardinetti rinnovati

Leggi su Ilgiorno.it

Il 2025 porterà con sé la manutenzione straordinaria deidi via Campini e via Manzoni: il valore delle opere è pari a 90mila euro, per migliorare la qualità degli spazi urbani. I lavori sono previsti come opere aggiuntive per il rilascio del permesso di costruire di un piccolo edificio produttivo in via Marelli, progetto che prevede la demolizione di alcuni fabbricati esistenti e la realizzazione di una struttura. L’intervento sull’area verde all’angolo tra via Campini e via Manzoni sarà svolto in accordo con la cittadinanza, che ha richiesto attraverso il Comitato Monza Mia opere di riqualificazione dei giardini per poterli riportare in condizioni ottimali. In particolare si prevede una risistemazione dei vialetti con il coinvolgimento di realtà sociali e artistiche della città e un riordino del verde, affinché il luogo, spesso teatro si attività illegali, diventi un riferimento positivo per il quartiere.