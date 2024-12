Ilrestodelcarlino.it - Che bravi gli spadisti del Koala

Gliin erba dell’Amahanno partecipato alla 1ª prova nazionale del circuito Under 14 che ha riunito a Ravenna 1360 atleti. Tra i reggiani i risultati migliori sono stati quelli di Leonardo Matera (7° tra i ragazzi) e di Emanuele Spaggiari (foto, al centro) ed Agata Manghi (entrambi ottavi tra gli allievi). In pedana anche lo spadista paralimpico Tobia Gollini. Questi i risultati nel dettaglio. Nei giovanissimi bene Francesco Marchitto (20°), Luca Maioli (35°) ed Elia Soncini (38°). Nel femminile Lucia Tripoli 18ª, Allegra Manghi 23ª. In gara anche Luca Fiandri e Margherita Lombardini. Nei ragazzi hanno partecipato anche Sergio Cucchi, Alessio Cerlini, Bianca Carapezzi, Matilde Mossini ed Elisa Mercanti. Negli allievi bene anche Marco Corradini (27°) e Fabio Vezzani (28°) mentre Luna Vanacore è arrivata 9ª.