Babbo Natale non esiste | non si arresta la polemica per le parole del Cardinale Comastri

Continuano a far discutere ledelpronunciate durante la cerimonia dell’apertura della Porta Santa. In diretta al TG1, il porporato ha infatti dichiarato: «non. Scrivergli una lettera è come dire “Caro nessuno.”». Ha poi citato il giornalista Eugenio Scalfari: «Eugenio Scalfari, che era un non credente, disse: “Ogni volta che si avvicina ilprovo un certo dolore perché di Gesù si parla pochissimo,ha preso il sopravvento su Gesù”.».Per, «È ben diverso dire “Caro Gesù Bambino.”»; per lui, si tratta di una pratica che riavvicinerebbe i piccoli fedeli al significato originale delle festività. Le affermazioni esternate su rete nazionale vanno ad inserirsi in un dibattito ben più ampio riguardo alla secolarizzazione delle feste religiose e al ridimensionamento del loro valore spirituale.