Pianetamilan.it - Milan, Vos desaparecido? Eppure c’era chi lo considerava già da Serie A

Uno degli acquisti delnel corso dell'ultimo calciomercato estivo che fino a questo momento ha maggiormente deluso è senza ombra di dubbio Silvano Vos. La dirigenza rossonera aveva deciso di investire su di lui appositamente per lanciarlo con ilFuturo e farlo crescere in questa categoria che non è semplice come potrebbe sembrare. L'obiettivo finale, un po' come tutti i talenti dell'Under 23 del Diavolo, era quello di lanciarlo in prima squadra. Ad una condizione e cioè nel momento in cui il ragazzo si sarebbe dimostrato maturo per poter stare agli ordini di Paulo Fonseca, come già avvenuto per altri suoi compagni di squadra. Grandi cose si dicevano su di lui, ancor prima che sbarcasse nel mondo. Dall'Olanda parlavano di un grande talento, con un'esperienza già importante nella prima squadra dell'Ajax.