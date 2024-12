Manchester City in piena crisi Guardiola a sorpresa | Me lo stanno chiedendo i giocatori

Leggi su Sportface.it

Ilnon riesce più a vincere, il tecnico Pepsvela una richiesta ache gli hanno fatto i suoi.Nemmeno la magia del Natale è riuscita a risollevare il, ladi risultati della squadra di Pepprosegue anche nel Boxing Day di Premier League.Il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Everton quindicesimo conferma il bottino davvero magro di vittorie: nelle ultime tredici partite tra campionato, Carabao Cup e Champions League, ilha vinto solamente una partita (3-0 contro il Nottingham Forest), collezionando invece ben nove sconfitte e tre pareggi.La partita contro l’Everton ha messo ulteriormente in mostra le difficoltà di Erling Haaland in fase realizzativa. Il bomber norvegese si è fatto parare il rigore del possibile 2-1 da Jordan Pickford che lo ha anche distratto con il suo solito modo di fare prima di calciare il tiro dagli undici metri.