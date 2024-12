Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket in DIRETTA: V nere per una vittoria che tenga accesa la speranza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:13 Questi i 12 scelti da Dusko Ivanovic. Recupera in extremis, dunque, Will Clyburn, dopo la botta all’occhio presa da Punter.in campo così alle 20.30 contro l’pic.twitter.com/2UqDsROIrh—Segafredo(@Segafredo) December 27, 202420:10 Buona serata a tutti, e ben ritrovati per un’altra sera di fine anno al ritmo deleuropeo consul banco dei protagonisti.Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 18° turno di2024-2025 traSegafredo. Si va ad aprire ufficialmente il girone di ritorno alla Segafredo ArenaUltime settimane di parziale ripresa per le Vin tema di, sebbene sia ancora lontanissimo l’obiettivo almeno dei play-in.