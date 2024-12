Notizie.com - La decisione dell’Ue: da oggi si potrà caricare lo smartphone in un solo modo. Risparmiando 250 milioni di euro

L’Unionepea si è pronunciata in merito ae alimentazione, fornendo delle regole comuni che entreranno in voga dal 2025.importante che ci porterà a una presa di posizione univoca in merito appunto a come rii nostri device mobili.L’Unionepea si pronuncia: dapotreteloin un(Notizie.com)Anna Cavazzini, presidente della Commissione per il mercato interno, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle applicazioni delle nuove norme sul caricabatterie comune Usb type-C. A partire da domani, 28 dicembre 2024, i consumatori beneficeranno di fatto di una soluzione di ricarica universale per tutti i dispositivi con l’entrata in vigore delle nuove regole. La riforma non riguardagli, tablet, fotocamere digitali, auricolari, console per videogiochi, e-reader e quant’altro di portatile.