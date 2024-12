361magazine.com - Giulia Salemi e le festività natalizie: l’influencer rivela come si sente

e lein attesa del suo primogenito in arrivo. Ecco le parole della nuova influencer sui sociale Pierpaolo Pretelli sono in attesa del loro primogenito.sta vivendo questein una versione totalmente inedita ed ha manifestato tutta la sua gioia e tutto il suo amore per l’arrivo del piccolo attraverso una nuova stories Instagram. Mammae papà Pierpaolo sono sempre più affiatati e soprattutto pronti ad accogliere il frutto del loro amore.Leggi anche Grande Fratello, ex gieffino fa uno spoiler sulla puntata di lunedìLe parole della nota influencernelle ultime ore tra le sue stories Instagram ha condiviso uno scatto insieme a Pierpaolo dichiarando:“Noi nelle ultime 48h. Spero che stiate passando delle belle feste.