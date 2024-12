Ilfattoquotidiano.it - Gas vicino ai 50 euro/megawattora in vista della fine dell’accordo tra Mosca e Kiev sul transito attraverso l’Ucraina

Tra 4 giorni stermina l’accordo traper ildel gas russo sul territorio ucraino. Accordo rimasto in vigore nonostante il conflitto e che frutta alcirca 800 milioni di. Tuttavia il rinnovo pare difficile e nei giorni scorsi il Cremlino ha parlato di una situazione “molto complicata che richiede maggiore attenzione”. Giovedì Vladimir Putin ha affermato che “Non esiste alcun contratto ed è impossibile concluderlo in tre o quattro giorni”. La settimana scorsa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito chenon intende prolungare l’accordo.Il prezzo del gas si riavvicina così ai 50al: attualmente è in rialzo di Amsterdam del 5%, a 48. I flussi a rischio rappresentano circa il 5%domandapea, ricordano gli analisti di Bloomberg, e “sebbene si tratti di una piccola fetta del mercato, la perdita di questi volumi costringerebbe i Paesi a fare più affidamento sui gasdotti dalla Norvegia o alle forniture di gas liquido che provengono dagli Stati Uniti”.