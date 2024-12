Secoloditalia.it - Fine delle speranze: trovati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi da giorni sul Gran Sasso

della speranza:morti i duedain quota sul: i lorosono stati rinvenuti nell’area che si stava battendo per le ricerche dei due amici di cui non si avevano più notizie da domenica 22 dicembre. Ore disperate,di angoscia, e pochi minuti fa il drammatico epilogo del rinvenimentospoglie e della loro individuazione. In quota, da questa mattina, stavano operando squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con il supporto aereo di un’eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco. I soccorritori non hanno comunicato tempestivamente la notizia per informare innanzitutto le famiglie degli. Le operazioni di recuperodue salme sono in corso.