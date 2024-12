Lanazione.it - Erp, consegnati 18 alloggi: "Ora queste famiglie passeranno le festività nella loro nuova casa"

E’ stato inaugurato l’antivigilia di Natale il nuovo edificio Erp tra via Pietrasantina e via Arno: ospiterà 18che l’ufficiodel Comune insieme ad Apes ha già consegnato agli aventi diritto che risultano dalla graduatoria del Bando per l’assegnazione deglipopolari e dalla graduatoria del Bando per la mobilità inErp. Alla cerimonia di consegna delle chiavi degli appartamenti di via Arno, che è stato anche un momento per portare allegli auguri per lenatalizie, erano presenti il sindaco, Michele Conti, l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno e la direttrice di Apes, Romina Cipriani. "E’ stato molto emozionante - ha detto il primo cittadino - consegnare le chiavi a 18che potranno entrare nei prossimi giorni nelle nuove case, proprio in occasione delle feste natalizie.