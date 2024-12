Ilrestodelcarlino.it - “Abbiamo fatto di tutto per salvare i due alpinisti”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 27 dicembre 2024 - "diper salvarli, ma purtroppo non è stato possibile, questo ci dispiace molto perché è come una sconfitta per noi". C'è profonda tristezza nelle parole di Daniele Perilli, presidente regionale del Soccorso alpino e Speleologico dell'Abruzzo, presente anche lui alle operazioni di ricerca dei due escursionisti riminesi Cristian Gualdi, 42 anni, e Luca Perazzini, 48 anni dispersi sul Gran Sasso e trovati senza vita questa mattina. "La nostra mission da soccorritori è sempre quella di portare a casa le persone vive; purtroppo accadono anche queste cose. Noi siamo sempre pronti a fare qualsiasi sforzo, come questa volta, insieme anche alla Guardia di Finanza:diper cercare di risolvere il problema in maniera positiva". "collaborato tutti insieme - ha sottolineato -.