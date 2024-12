Thesocialpost.it - Papa Francesco apre la porta santa del giubileo a Rebibbia: “La speranza non delude”

Leggi su Thesocialpost.it

ROMA – Nella vigilia di Natale,ha aperto la secondadelstraordinario nel carcere di. Giunto in carrozzina, il Pontefice si è alzato, camminando con difficoltà, per bussare al portone di bronzo della cappella del Padre Nostro. Ad accompagnarlo c’erano il vescovo ausiliare di Roma, monsignor Benoni Ambarus, e diverse autorità, tra cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giovanni Russo, capo dimissionario del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), e Alessandro Diddi, procuratore vaticano. Davanti ai detenuti,ha rivolto parole di vicinanza: “Tutti i giorni prego per voi: non è un modo di dire, penso a voi e prego per voi”.Ladel cuore e il messaggio diDurante la cerimonia, ilha spiegato che l’apertura dellaè un simbolo di rinnovamento: “Spalancare le porte è un gesto significativo, ma più imnte è aprire i cuori”, ha detto