Ciclismo, Geraint Thomas annuncia il ritiro alla fine del 2025

La prossima stagione sarà l’ultima della carriera per. Il gallese della Ineos Grenadiers ha comunicato la sua intenzione di ritirarsi a, anno nel quale vorrebbe correre per l’ultima volta il Tour de France e poi successivamente il Tour of Britain per concludere proprio davanti ai suoi tifosi.A comunicarlo è stato lo stessotramite un messaggio sulle pagine social della Ineos, nel quale il vincitore del Tour 2018 parla proprio della prossima stagione e due suoi programmi. Il gallese ha infatti fatto sapere che sarà al via del Tour Down Under in Australia a gennaio, poi correrà anche la Tirreno-Adriatico, il Giro di Catalogna ed ini due grandi appuntamenti del Tour de France e del Tour of Britain.Una straordinaria carriera quella del trentottenne britannico, che ha sicuramente nella vittoria del Tour 2018 il suo massimo.