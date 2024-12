Gqitalia.it - Better Man, ecco come Jonno Davies ha interpretato Robbie Williams “dentro” una scimmia realizzata in CGI

Leggi su Gqitalia.it

"Ovviamente non stiamo portando al cinema una versione identica a", dice, l'improbabile protagonista diMan, il nuovo biopic su, "altrimenti avremmo fatto interpretarea lui medesimo. E non una".Sì, proprio così. InMan, con tanto di tuta per la motion-capture (alla Andy Serkis che interpreta Gollum) e 101 punti dipinti sul viso ogni mattina per essere nonché una speciale telecamera attaccata alla testa,è stato incaricato di ritrarre l'essenza fisica di uno degli interpreti più carismatici che la musica pop abbia mai visto, nella veste un po' inedita di unain CGI. E il fatto è che ci riesce davvero.Lache vediamo sullo schermo non si muoveuna, oun essere umano che non ricordi il protagonista o dal talento generico.