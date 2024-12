Dilei.it - Ben Affleck ha fatto a Jennifer Lopez il regalo di Natale più dolce (ed esclusivo)

Benstanno per divorziare ma restano ancora molto uniti e vicini. I due si sono riuniti per godersi un pranzo in famiglia lo scorso 22 dicembre, qualche giorno prima di. Sebbene la maggior parte dei regali fosse per i loro figli, l’attore non ha perso occasione per omaggiare la popstar, alla quale resta legato.Ildi BenperBenha puntato sull’originalità e l’esclusività per sorprendere la sua quasi ex moglie. L’attore e regista ha regalato alla cantante un libro autografato da Marlon Brando proveniente da una libreria di nicchia di West Hollywood. Secondo una fonte vicina a entrambi, JLo è una grande fan della star de Il Padrino scomparsa nel 2004 all’età di 80 anni.“Ben ha regalato il libro aperché lei è una grande fan di Marlon Brando“, ha spiegato una fonte a Page Six, che ha aggiunto: “La maggior parte dei regali erano per i rispettivi figli.