Zonawrestling.net - Tommy Dreamer: “Mi piacerebbe vedere un episodio d’addio di Raw prima del suo passaggio a Netflix”

Leggi su Zonawrestling.net

Raw passerà ail 6 gennaio, con un accordo molto vantaggioso che porterà lo show in un maggior numero di case in tutto il mondo. Tuttavia, il conduttore di “Busted Open After Dark” ed ex superstar della WWE,, è triste nello show di punta della compagnia lasciare USA Network e spera che ci sia undi addio che celebri il passato.Le parole di“Personalmente miancheundi addio. E per addio intendo a Monday Night Raw su USA Network. È stato un punto fermo per tanti fan del wrestling, per tanti membri della nazione. Ci ha regalato così tanti momenti da ricordare. Non solo i wrestler hanno bisogno di una chiusura, ma anche i fan del wrestling”.ha inoltre sottolineato che non sa quale sarà il futuro di Raw dopo la scadenza dell’accordo iniziale coned è consapevole che nel wrestling le cose cambiano sempre.