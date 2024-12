Oasport.it - Sci di fondo, fatti e cifre del Tour de Ski 2025. L’evento accarezza il ventennale senza aver mai convinto appieno

Da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaiosi disputerà l’edizione numero XIX delde Ski, la controversa manifestazione multistage dello sci di. Il format non ha mai, tanto che le variazioni sul tema proposte in Scandinavia o in Nord America sono state rapidamente cassate. Resiste, però, l’appuntamento originario.Nato nel 2006-07, ilde Ski ha ormai raggiunto “la maggiore età” e sembra destinato ade lunga vita. Quanto prospera non si sa. Di certo, il fatto che per la prima volta si gareggi in un’unica nazione non è un segnale incoraggiante. Comunque sia, tale è la situazione e se ne prende atto, restando alla finestra riguardo qualsiasi sviluppo futuro.Sul passato, invece, si può affermare come il “Re” e la “Regina” della manifestazione restino lo svizzero Dario Cologna e la polacca Justyna Kowalczyk, capaci di imporsi 4 volte a testa, soprattutto agli albori del