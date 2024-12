Quotidiano.net - E’ morto Dj Alfredo, anima dell’Amnesia. “Quelle notti selvagge a Ibiza”

, 25 dicembre 2025 – “Ciò che ci hai lasciato vivrà sempre sulla nostra pista”. Così la storica discoteca Amnesia dà la notizia della morte Djdel locale cult diFiorito, nato in Argentina nel 1953, approdò in Europa nel 1976, visse si espedienti prima diventare una leggenda della movida anni ‘80, in Spagna ma anche all’estero. "Caro– scrive Amnesia sul suo profilo Facebook – Grazie per leche abbiamo condiviso. La tua musica e la tua visione hanno dato forma al ‘Balearian Beat’. La tua eredità vivà”. Firmato ‘La famiglia Amnesia’. Un successo arrivato per caso. Al Guardianraccontò come finì all’Amnesia. "Un ragazzo che conoscevo aveva un club chiamato Amnesia, un giorno decise di andare in Tailandi. Mi ha dato le chiavi e ha detto che comandavo io.