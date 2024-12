Cosa sappiamo dell’aereo caduto in Kazakistan | 38 morti e 29 sopravvissuti Recuperata la scatola nera L’ipotesi della contraerea russa – Il video

Leggi su Open.online

Doveva atterrare in emergenza ad Aktau, in, ma si è schiantato al suolo l’aereo dell’Azerbaigian Airlines precipitato nel Kazakhstan occidentale con 67 persone a bordo, 38 delle quali sono morte, secondo le autorità kazake. Secondo il ministero per le Emergenze del Paese sono 29 le persone ricoverate in ospedale, tra cui tre bambini. L’Embraer 190 operava un volo tra Baku, la capitale dell’Azerbaigian, e Grozny, la capitaleRepubblicacaucasicaCecenia. L’Azerbaigian Airlines ha inizialmente affermato che l’Aereo aveva colpito uno stormo di uccelli, ma questa versione sembra non esser stata più portata avanti dallo staff comunicazione. Il birdstrike si scontra con un’altra tesi, quella che il velivolo possa esser stato colpito dalla. Alcuni superstiti hanno riferito di aver sentito un’esplosione esterna al velivolo, mentre in rete circolano segni di buchi sul relittofusoliera.