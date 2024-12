Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Vasco Rossi, Ultimo, Tananai e Annalisa

Nella settimana numero 51 del 2024, tra leelaborate dallasono stati annunciati nuovidiper: la sua E ha superato le 150mila copie, risultato tra i brani del Blasco raggiunto anche da Sally, Eh Già ed Albachiara.Pubblicato nel 2005, E è il quarto singolo estratto da Buoni e Cattivi, quattordicesimo album dell’artista che veniva rilasciato l’anno precedente. Il brano è arrivato in vetta alle classifiche radiofoniche nel corso dell’inverno 2005: protagonista del video che ha accompagnato il singolo è la modella Andrea Lehotská. Tra gli album, Tony Boy ottiene dued’oro per i suoi Going Hard 3 e Going Hard 2, pubblicato nel 2024 e nel 2021. L’lavoro in studio del rapper veneto, contiene i featuring di Artie 5ive, Shiva, Kid Yugi, Capo Plaza, Frah Quintale ed Anna.