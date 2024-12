Laprimapagina.it - Capodanno Mediaset in diretta da Catania: un evento imperdibile per festeggiare il nuovo anno

Il 31 dicembre 2024,accenderà i riflettori su uno degli eventi più attesi dell’: il, che per la prima volta verrà trasmesso inda, una delle città più affascinanti della Sicilia. Un’edizione speciale che promette di regalare emozioni, musica e spettacolo, coinvolgendo milioni di telespettatori in tutta Italia.Un palco in una città unica, con il suo fascino barocco, l’energia delle sue piazze e il maestoso vulcano Etna sullo sfondo, si prepara ad accogliere una festa che unisce tradizione e innovazione. Laprenderà il via dal cuore pulsante della città, con uno spettacolo che si svolgerà in Piazza del Duomo, una location suggestiva che si trasforma per l’occasione in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere migliaia di persone.