Una società senza contanti l’esempio della Svezia

Laè in prima linea nella transizione verso una, guidata da innovazioni tecnologiche e una cultura aperta alla digitalizzazione. Dal 2007, il volume di contante in circolazione nel paese si è dimezzato, un cambiamento alimentato da una combinazione di fattori legislativi, sociali e tecnologici.Una legge unica nel suo genere consente alle aziende di scegliere liberamente se accettare o meno pagamenti in. Questo principio di “libertà contrattuale” ha portato molti esercizi commerciali, trasporti pubblici e persino banche a eliminare il contante dai propri sistemi.La rivoluzione cashless ha ricevuto una spinta significativa nel 2012 con il lancio di Swish, un’app di pagamento mobile sviluppata da un consorzio di banche. Oggi, oltre l’80% degli svedesi utilizza Swish, rendendo il contante quasi obsoleto per la maggioranzapopolazione.