Formiche.net - Un anno di Zes unica. Cosa ha funzionato

Leggi su Formiche.net

Avanza, un passo alla volta, la Zesper il Sud. La creatura architettata dall’allora ministro per gli Affari Ue e oggi vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, per dare al Mezzogiorno quella spinta di cui ha bisogno: meno fisco, meno burocrazia, più industria. Nelle ore che hpreceduto la vigilia di Natale, infatti, la premier Giorgia Meloni, di ritorno dalla Lapponia, ha riunito a Palazzo Chigi la cabina di regia della Zona economica speciale.Un vertice convocato in seguito alla decisione di mantenere presso la presidenza del Consiglio la delega al Sud, e al fine di mettere a sistema tutte le azioni intraprese dal governo per il rilancio del Mezzogiorno, a partire proprio dalla Zes, che costituisce una vera e propria cornice strategica al cui interno vad inserirsi riforme e investimenti atti a promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali.