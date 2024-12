Lettera43.it - Snam inclusa nel Dow Jones sustainability world index di S&P per la 15esima volta

è stataper il 15esimo anno nel Dowdi Standard & Poor’s, tra i più importanti indici borsistici a livello mondiale a valutare gli impegni delle imprese sul fronte della sostenibilità sulla base di indicatori economici, ambientali e sociali a lungo termine. La conferma nell’indice è un riconoscimento della centralità della sostenibilità nella strategia dell’azienda, confermata nel primo Transition Plan presentato agli stakeholder lo scorso ottobre, che delinea gli obiettivi, le azioni e le risorse chemetterà in atto verso un sistema economico a basse emissioni di carbonio. L’impegno della società rispetto a queste tematiche e la trasparenza nella divulgazione di dati e informazioni sono monitorati da S&P anche attraverso una scorecard, strumento elaborato daper fornire la massima trasparenza sui principali aspetti legati alla sostenibilità e per valutare la performance del gruppo rispetto ad alcuni ambiziosi target definiti per i prossimi anni.