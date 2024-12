Sport.quotidiano.net - Serie C. Pro Patria in crisi: "Il Natale peggiore»

Leggi su Sport.quotidiano.net

BUSTO ARSIZIO (Varese) "Da quando sono alla Pro, questo è il più brutto". A parlare è Sandro Turotti, ds dei bustocchi, dopo la sconfitta con il Renate che ha portato la squadra al quartultimo posto nel girone A dellaC. "Sul mercato ci andremo e forse qualcuno arriverà già alla ripresa degli allenamenti. Non possiamo permetterci - ha aggiunto - di regalare nulla. Il Renate ci ha portato via sei punti tra andata e ritorno, facendo forse tre tiri in porta. Bisogna impararle, certe lezioni: quando noi perdiamo la gara, invece, perdiamo pure la lezione. Adesso c’è la sosta, in cui faremo delle valutazioni, perché occorre capire che l’unica cosa che non vuole la società è retrocedere. Ci si deve svegliare tutti, perché un conto è dirlo e poi farlo". Luca Di Falco