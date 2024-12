Liberoquotidiano.it - Roberto Gualtieri, siamo alla farsa dopo il "no" a Tony Effe: chi spunta per il Concertone

Una domenica decisamente stonata per il Comune di Roma e per il primo cittadino, quella di ieri. L'epilogo fallimentare del concerto di Capodanno che ha riempito le cronache capitoline, e non, in questi giorni è ormai una grottesca realtà: al Circo Massimo non ci sarà alcuno show musicale.l'allontanamento die i conseguenti forfait di Mahmood e Mara Sattei in segno di solidarietà con il collega, la triste fine dell'evento è andata in scena segnando l'ennesima figuraccia da parte del Campidoglio.è andato incontro a un disastro mediatico e anche politico notevole, un autogol clamoroso presso l'opinione pubblica e i ragazzi che amano un certo tipo di musica e che, nei desideri del Pd, dovrebbero rappresentare un possibile serbatoio di voti., che ieri ha incontrato i propri fanDiscoteca Laziale e ha avuto da questa vicenda un ritorno di immagine notevole in vista del Festival di Sanremo nel quale è uno dei 30 big in gara, era stato allontanato dserata al Circo Massimo per via dei suoi testi ritenuti dasessisti e violenti, una censura assurda che ha convinto Mahmood e Mara Sattei a fare marameo al numero uno del Campidoglio, rimasto con il cerino in mano.