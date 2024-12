Natale Pd e FdI si sfidano con l’ironia social su come gestire i parenti di destra e sinistra a tavola | La teoria gender esiste quanto Babbo Natale

Leggi su Open.online

Alla Vigilia di, imedia manager di Fratelli d’Italia e del Partito democratico sembrano essersi sfidati a colpi di ironia su Instagram, proponendo – a un’ora di distanza tra loro – due guide opposte (ma speculari) per sopravvivere ai pranzi e alle cene in famiglia. Un manuale d’uso per ogni schieramento politico perché, si sa, tra tortellini e panettone, i confronti accesi non mancano mai. E così, da un lato, il Pd ha proposto consigli per sopravvivere ai«un po’ di»; dall’altro, FdI ha risposto con un vademecum perla compagnia di quella fetta di famiglia schierata a.Il Pd esopravvivere aidiIl partito di Elly Schlein non ha risparmiato stoccate, suggerendo argomenti pronti a smontare le convinzioni politiche di zii e zie schierati a