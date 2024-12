Laprimapagina.it - “Ha segnato Romano…” e il coro risponde “Mussolini”: il primo gol che accende le polemiche

Leggi su Laprimapagina.it

Romano Floriani, giovane difensore della Juve Stabia, è tornato al centro delle cronache calcistiche non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per un dettaglio che ha generato un acceso dibattito: il suo cognome. Figlio di Alessandrae di Mauro Floriani, il calciatore porta il doppio cognome della sua famiglia. Fino alla scorsa stagione, sulla maglia aveva scelto di farsi identificare come “Floriani M.”, una decisione che sembrava volta a mantenere un basso profilo riguardo alla componente materna del suo nome. Tuttavia, quest’anno il cambio: sulla maglia è comparso “F.”.Questa scelta ha inevitabilmente attirato attenzioni, soprattutto in un contesto come quello del calcio, dove il nome scritto sulla schiena è un simbolo identitario e mediatico. Il caso è esploso definitivamente durante la partita Juve Stabia-Cesena, quando Romano hailgol della sua carriera da professionista, regalando ai campani una vittoria importante.