Isaechia.it - Grande Fratello, diciannovesima puntata: Helena e Javier preferiti del pubblico, Lorenzo incontra (di nuovo) la mamma di Shaila. In nomination…

Leggi su Isaechia.it

Alfonso Signorini ha aperto ladel 23 dicembre 2024 delcon un saluto speciale a Stefania Orlando che di recente ha potuto festeggiare il suo compleanno all’interno della casa più spiata d’Italia. In seguito, però, la discussione è passata subito sulla coppia degli Shailenzo e sulla loro separazione attuale. Nella discussione è intervenuta anche Eva Grimaldi che è convinta che l’amore della coppia sia finto: “Ho detto la verità, questo, come ho detto, è un bel copione“, salvo poi affermare che, dopo la fine della recita, i due si siano veramente innamorati.Spolverato ha replicato con forza alle accuse dell’attrice: “Non devo dare spiegazioni a Eva che è entrata da una settimana. Io in questo rapporto ci ho creduto dal giorno zero“e anche Beatrice Luzzi è intervenuta a riguardo difendendo questo rapporto amoroso:Che coerenza ha il tuo discorso.