Giubileo 2025, il secondo Anno Santo di Papa Francesco

Quello che si aprirà questa sera sarà ildi, il primo ordinario. Nel 2015, infatti, Bergoglio ha indetto ildella Misericordia per ricordare i 50 anni della conclusione del Concilio Vaticano II. Un tema, quello della Misericordia, cheaveva già sollevato un paio di anni quando, nel novembre 2013, nel corso dell’Angelus, illanciò la ‘Misericordina’, una coroncina del rosario contenuta in una confezione simile a quella delle medicine. Sopra la scatola l’avvertenza: ‘59 granuli intracordiali’. All’interno, con la corona del rosario, anche un’immagine di Gesù misericordioso con la scritta ‘Gesù confido in te’ e il foglietto con le indicazioni terapeutiche e la posologia in cui veniva specificato che si trattava di “un medicinale spirituale che rinvigorisce nell’anima la misericordia.