Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 dicembre): Denver vince all’overtime con la tripla doppia di Jokic. Successi esterni per Pacers e Rockets

Leggi su Oasport.it

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state 3 le partite giocate. In campo sono scesi Sacramento Kings e Indiana, Toronto Raptors e Houston, e New Orleans Pelicans eNuggets. Ecco come è andata.Vittoria esterna per gli Indianache espugnano il campo dei Sacramento Kings per 96-122. Match che si decide nel secondo tempo, dopo che i primi 24 minuti si erano chiusi con un sostanziale equilibrio, ma nella ripresa icambiano ritmo e lo fanno nonostante i 23 punti di De’Aaron Fox e i 17 punti e 21 rimbalzi di Domantas Sabonis.Successo lontano da casa anche per gli Houston, che battono i Toronto Raptors 110-114. Primo tempo di marca canadese, con i Raptors che toccano anche il +16, ma nell’ultimo quarto è Houston a dominare, scappare via e nel finale del match gestire la reazione di Toronto.