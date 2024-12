Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: Vinatzer per svoltare, Saccardi il nome nuovo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dellodell’, appuntamento della Coppa del Mondo di sci/2025. Quarto appuntamento tra le porte strette della stagione con tanti punti di domanda: la lotta per la vittoria è quanto mai aperta, così come la qualificazione per i pettorali alti.Gli appassionati italiani seguiranno questa gara con un occhio di riguardo per Tommaso. L’azzurro ha iniziato la stagione in Coppa Europa dove ha centrato anche una vittoria a Levi. L’italiano ha dimostrato di essere molto abile tra le porte strette anche se la continuità non è il suo forte: in stagione sono state tante le uscite di scena e gli errori che hanno compromesso le sue gare.