Finalista di Ballando fa una critica alla giuria | Ci sono rimasta male

Tra i tanti colpi di scena dell’ultima puntata diCon le Stelle c’è stato anche il secondo posto di Federica Pellegrini. Molti telespettatori avrebbero preferito vedere Federica Nargi sul secondo gradino del podio e dello stesso pensiero era anche parte della. Fabio Canino in diretta ha anche detto: “Per me la Nargi doveva essere seconda, l’ho detto, ciao“. Queste esternazioni non hanno fatto piacerePellegrini, che ieri sera su Instagram ha confessato: “È stato detto che la Nargi avrebbe dovuto essere la seconda, ciun po’“.La tabella con tutti i voti social e i voti a scrutinio segreto dei giudici e tribuni.Bianca Guaccero e Giovanni Pernice nel ring finale hanno ottenuto il punteggio combinato e il voto social più alti degli ultimi anni.