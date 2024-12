Iodonna.it - Sbarazzina, eppure sofisticata. Spazio alla minigonna in velluto dal fascino vintage. Da portare insieme a maglioni rossi, blazer e stivali da cavallerizza

Uno dei consigli principali per cercare di rendere la moda meno dannosa per l’ambiente ricorda di non fare shopping a seconda dell’occasione. Un abito o un capo acquistato solo ed esclusivamente per un determinato evento, infatti, rischia di rimanere nell’armadio per i pmi decenni. Meglio, allora, fare affidamento su item versatili e sempre attuali, da abbinare in modi inediti e differenti a seconda degli impegni. In vista della stagione delle feste, allora, è tempo di rispolverare la. Cinque look perfetti per il pranzo della domenica X Nell’Inverno 2024, la gonna corta ina coste mantiene il suo animo anni Settanta, senza mai risultare d’antan.