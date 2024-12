Sport.quotidiano.net - Pokerissimo Prato: annichilito 5-0 il Fiorenzuola

, 22 dicembre 2024 - Termina nel migliore dei modi il 2024, nonché il girone d'andata del girone D di serie D, per il. I biancazzurri stendono 5-0 ilallo stadio Lungobisenzio: quinto risultato utile consecutivo e quinta partita di fila senza subire gol per i lanieri. A decidere l'incontro sono le reti nella frazione d'apertura di Magazzù, Cozzari e Giusti, e quelle del debuttante Pereira e di Alessio Rossi nel finale. Con questa affermazione Remedi e compagni salgono a quota 22 punti in classifica. La cronaca Meglio ilin apertura: subito un pericolo al 2' per i biancazzurri, con il cross di Niccolai per Lauciello che non ci arriva di un soffio. Ma la risposta dei lanieri è immediata e al 4' Magazzù sigla il vantaggio in maniera spettacolare. Sull'assist di Barbuti, lanciato da Girgi, il numero 10 di casa si gira e in acrobazia non dà scampo a Gilli.